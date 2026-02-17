Berlin: Lesung mit Joe Boyd

And The Roots Of Rhythm RemainVergangenes Jahr veröffentlichte Joe Boyd, US-Plattenproduzent, Entdecker von Pink Floyd und Fairport Convention und späterer Förderer von Weltmusik-Prominenz, sein Buch „And The Roots Of Rhythm Remain: A Journey Through Global Music“. Darin erzählt er über seine Begegnungen mit Musikerinnen und Musikern in Havanna, Lagos, Budapest, Kingston und Rio – ein episches Stück Musikgeschichte. Im Anschluss an die Veröffentlichung hat er das Buch zu einem audiovisuellen Vortrag destilliert, den er im März 2025 erstmals auf dem Big-Ears-Festival in Knoxville präsentierte.

Nun kommt Boyd mit dem Vortrag im Gepäck zur Deutschlandpremiere nach Berlin: Am 12. März liest er für seine audiovisuelle Reise im Babylon Berlin-Mitte. Zustande gekommen ist die Lesung auf Einladung von Berlin Confidential, Ende 2024 gegründet von Alexander Szlovák und Christian Kellersmann. Berlin Confidential hat sich zum Ziel gesetzt, spannende und innovative Musikprojekte zu initiieren und zu fördern. Der Fokus liegt auf jungen Musikern und Komponisten, die alte Werke neu interpretieren oder neue Werke in verschiedenen Konstellationen aufführen. Vier bis sechs Veranstaltungen pro Jahr sind geplant – zunächst in Berlin, später auch in anderen deutschen Städten.

