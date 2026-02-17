10: Mozartfest Augsburg

Chilly GonzalesZwar trägt das Mozartfest Augsburg den Namen Mozart, aber auch mit seiner zehnten Ausgabe vom 4. bis 31. Mai wird beileibe nicht ausschließlich Musik dieses bedeutenden österreichischen Komponisten im Programm haben. „Wir sind Leopold-Mozart-Stadt, daher müssen wir nicht Wolfgang-Amadeus Mozart spielen, sondern können viel offener an die Sache herangehen“, so der künstlerische Leiter dieses Musikfestivals, Simon Pickel. „Durch diesen eigenen Ansatz hat sich das Mozartfest Augsburg in den vergangenen zehn Jahren ein unverwechselbares Profil geschaffen, das in der internationalen Klassiklandschaft einen hohen Stellenwert erreicht hat.“

Dieser offene Ansatz machen schon die ersten beiden Konzertabende deutlich: Den Auftakt zur zehnten Ausgabe spielt das Popkultur-Phänomen Chilly Gonzales am 4. und 5. Mai: mit einer Wiederaufführung seines Klassikers „Solo Piano“ als Sammlung neoklassischer und jazznaher Klavierminiaturen, gefolgt von „Songs With Words“ im Verbund mit Malakoff Kowalski (Gesang) und Johanna Summer (Piano) mit vertonten Gedichten des amerikanischen Beat- Poeten Allen Ginsberg. Das Jubiläumsprogramm bringt dann noch einige Highlights zurückliegender Ausgaben an verschiedene Orte in der Geburtsstadt Leopold Mozarts, dem Vater von Wolfgang-Amadeus – wie zum Beispiel Jess Gillam, Danish String Quartet, RIAS Kammerchor Berlin, Isabelle Faust, Lucas und Arthur Jussen, Avi Avatal und Sir John Eliot Gardiner mit dem Constellation Orchestra.

