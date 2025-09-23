WOMEX: Filmprogramm

„Do The Impossible“Die Weltmusikmesse WOMEX, die dieses Jahr vom 22. bis 26. Oktober im finnischen Tampere stattfindet, ist auch immer ein Markt für neue Filme, die sich mit der globalen Musik befassen. Unter den diesjährigen Screenings stechen ein paar Streifen heraus: Da wäre zuerst „O Menino D’Olho D’Água“ von Lírio Ferreira und Carolina Sá zu nennen, der dem gerade verstorbenen brasilianischen Musiker Hermeto Pascoal ein Denkmal setzt, und zwar dreifach: Es gibt darin eine aktuelle Aufnahme eines Pascoal-Konzerts, einen Einblick in seine Kindheit und ein Interview mit ihm.

Weiterhin zeigt die WOMEX einen neuen Dokumentarfilm über Sun Ra: „Do The Impossible“ von Christine Turner ist ein kaleidoskopisches Porträt des visionären Jazzmusikers, Komponisten und Dichters und der musikalischen, historischen und philosophischen Strömungen, die ihn prägten. Turner nimmt uns mit auf eine komplexe Reise durch das Leben eines vielschichtigen Mannes. Weitere Highlights des 16 Filme umfassenden Programms, das für die Delegierten online verfügbar ist, finden sich zum Beispiel in „Haiyu“, dem Tribute an die verstorbene Sahraui-Sängerin Mariem Hassan in einer schwedisch-sahrauischen Koproduktion, oder im Porträt des ghanaischen Troubadours Stevo Atambire von Sofie Hanegreefs und Kris Pannecoucke.

WOMEX-Filmprogramm