Studium: Creative Music Project

„Creative Music Project“Das Institut für Neue Musik und Jazz der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar bietet ab dem Wintersemester 2025/26 das „Creative Music Project“ als Masterstudiengang an, mit Fokus auf den kreativ-produktiven Umgang mit Initialideen und deren Weiterentwicklung in Bandprojekten. Dieser Studiengang ist ein Angebot für junge Musiker/-innen, die sich in ihrem Bachelor-Jazzstudium auf den Umgang mit ihren Instrumenten fokussiert haben, und stellt Projektarbeit, Bandleitung und alle damit zusammenhängenden Fähigkeiten in den Mittelpunkt. In einer Eignungsprüfung präsentieren die Bewerber/-innen ihre Band- oder Soloprojekte, die sie dann mit den Dozierenden in vier Semestern fortführen. Die Hochschule verfügt über mehrere professionelle Tonstudios mit hervorragend klingenden Aufnahmeräumen – dadurch kann jede Produktion optimal an die klanglichen und aufnahmetechnischen Bedürfnisse des jeweiligen Ensembles angepasst werden. Eine Studioproduktion und ein Konzert stehen dann am Schluss des Studiengangs „Creative Music Project“.

