Abschiedstournee: Christian Muthspiel

Christian MuthspielDie Posaune hat der Österreicher Christian Muthspiel schon vor längerem drangegeben, seitdem hat er sich auf das Arbeiten mit seinem Orjazztra Vienna konzentriert. „Österreich und Wien besitzen derzeit eine schier unglaublich dichte Szene junger, großartiger Musikerinnen und Musiker, die in vielen eigenen Bands musizieren, die neugierig, experimentierfreudig, weltoffen und allesamt sehr gut ausgebildet sind und somit auch technisch auf höchstem Niveau spielen“, so der 1962 in der Steiermark geborene Komponist und Dirigent, als er sein Orchester an den Start gebracht hatte. „Zum überwiegenden Teil besteht das Orjazztra aus jungen Menschen dieser heimischen Szene, ist mit doppelter Rhythmusgruppe (zwei Bässe, zwei Schlagzeuge), Klavier, einem sechsköpfigen Saxofon/Klarinettensatz, drei Trompeten, zwei Posaunen und einer Tuba ungewöhnlich besetzt und eher als zeitgenössisches Jazzorchester denn als Bigband zu bezeichnen.“

Mit diesem 18-köpfigen Orjazztra hat Muthspiel einige aufwendige Programme verwirklicht – wie zum Beispiel „La Melodia Della Strada“, mit dem er die poetisch-visuelle Filmkunst des italienischen Regisseurs Federico Fellini mit den Soundtracks von Nino Rota in seinen eigenen kreativ-musikalischen Kosmos transformiert hat. Zuletzt hat sich Muthspiel noch einmal dem dichterischen Werk seines im Jahr 2000 verstorbenen Landsmanns Ernst Jandl genähert, indem er sich dessen experimentelle Lyrik mit ihren Laut- und Sprechgedichten einverleibt hat. „vom Jandln zum Ernst“ heißt das Programm, das kürzlich auf Doppel-CD erschienen ist und mit dem Muthspiel jetzt auf Abschiedstournee geht. Nach Auftritten unter anderem in Innsbruck und München spielt er am 25. und 26. Oktober seine letzten zwei Wien-Konzerte im Porgy & Bess, wo er auch das „Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst“ erhält, bevor er am 5. Dezember in der Szene Salzburg zum allerletzten Mal mit dem Orjazztra Vienna live vor Publikum zu hören sein wird.

