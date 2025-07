On tour: Mulatu Astatke

Mulatu AstatkeDer 81-jährige Pionier des äthiopischen Jazz, Mulatu Astatke, veröffentlicht am 26. September ein neues Album mit neu arrangierten Klassikern aus seinem unerschöpflichen Songbook. Der Komponist, Bandleader und Pianist gilt als erster afrikanischer Student am Berklee College Of Music in Boston, wo er auch begann, Vibrafon zu spielen. Nach seiner Rückkehr nach Äthiopien war er vor allem in Addis Ababa aktiv. Nach der Wiederveröffentlichung seiner Musik auf dem französischen Label Buda Musique 1998 erlebte er einen zweiten, internationalen Karrierefrühling, der durch den prominenten Einsatz seiner Musik im Soundtrack von Jim Jarmuschs „Broken Flowers“ noch Fahrt aufnahm.

Für Nachhaltigkeit sorgten unter anderem Lehraufträge der Red Bull Music Academy und das Londoner Label Strut, das neue Alben mit ihm produzierte und nun auch „Mulatu Plays Mulatu“ (Strut/Rough Trade) herausbringt. Produziert wurde das Album von Dexter Story in London und Addis Ababa mit Musikern aus Astatkes britischer Band und aus seinem Jazz Village Club in der äthiopischen Hauptstadt. In den neuen Arrangements zum Teil altbekannter Nummern wie der Single „Netsanet“ spielt Astatke Piano und Vibrafon und mischt deren Klänge mit äthiopischen Instrumenten wie Krar, Masenqo, Washint, Kebero und Begen. Schon bevor „Mulatu Plays Mulatu“ in die Läden kommt, geht Astatke mit dem Material auf Europa-Tournee. Sie führt ihn auch am 09. September ins Huxley’s in Berlin, am 11. in die Elbphilharmonie Hamburg und am 12. ins Konzerthaus Dortmund.