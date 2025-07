Köln: The Soulful Shack @ 40

The Soulful ShackThe Soulful Shack im Kölner Stadtgarten war von 1985 bis 1995 Pflichttermin, Initiationsritus, Inspirationsquelle, Wahlfamilie, Schule, Schwitzhütte und vieles mehr für Kölner Clubgänger, die hier das Einmaleins des Soul-Allnighters lernten – zu seinen Hochzeiten bis zu acht mal im Jahr. Northern Soul, Funk, R&B, Rare Groove und Motown wurden hier nicht wie wild zusammengewürfelt, sondern strikt sortiert nach Stil, Region, Label und Epoche serviert. Compilations und Re-Issues waren verpönt, originale 45er-Singles bildeten den Goldstandard, und die DJs Olaf Karnik, Gerald Hündgen, Frank Schäfer, Michael Reinboth und Wilfried Rütten wurden zu Lehrern.

Nun rufen die Überlebenden zum Jubiläumstreffen. Für unschlagbare 10 Euro im Vorverkauf (bzw. 12 Euro an der Abendkasse) wird der Konzertsaal im Stadtgarten am 27. September zum 40. Jubiläum noch einmal zum „handclappin’ bodyshaking friendmakin’ neverstoppin’ alwaysmovin’ heartbeatin’ trendsettin’ allnightdancin’ Soulful Shack“. Auflegen werden definitv Karnik (The Soulful Shack, Köln), Reinboth (The Soulful Shack, München, und Compost Disco), Schäfer (The Soulful Shack, Köln, und Compost Disco), Reinhard Jellen (Soul Food Allnighter, München, und The Soulful Shack) sowie als Gäste Malayka (SoulShakers, Bamberg) und Twit One (Köln). Zudem ist eine Festschrift zum Jubiläum in Vorbereitung.

