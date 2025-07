Freiburg: Kruder & Dorfmeister

Kruder & DorfmeisterBereits seit dem 16. Juli entfaltet sich in Freiburg das seit 1983 stattfindende Zelt-Musik-Festival. Neben Akrobatik, Theater- und Kinderprogramm beeindruckt dieses Sommerfest auch in diesem Jahr mit einem breiten musikalischen Spektrum und kann bereits Konzerte mit Irie Revoltés, Angélique Kidjo, Patti Smith und einen orchestralen Auftritt von Soap & Skin verzeichnen. Das Finale steigt am 2. August mit den Wienern Kruder & Dorfmeister und der Live-Rekreation ihres Doppelalbums „The K&D Sessions“ (K7!) aus dem Jahr 1998.

Album und Duo waren schon damals ein Kuriosum, da Peter Kruder und Richard Dorfmeister zwar durchaus eigene Kompositionen veröffentlichten – so auf ihrer Debüt-EP, auf der sie wie Simon & Garfunkel posierten. Den wahren Ruhm aber bescherten ihnen ihre Remix-Arbeiten, die unter dem Namen „Kruder & Dormeister Sessions“ zum Synonym für eine ganz besonders liebevolle Remix-Behandlung wurden. Latin-Percussion, HipHop-Beats, süße Harmonien und Dub-Effekte gehörten zu den Erkennungszeichen. Die Folge war, dass bestimmte Nummern wie „Bug Powder Dust“ von Bomb The Bass kaum mehr mit ihren Urhebern identifiziert wurden, sondern eben mit den Wiener Edelmixern. Die haben sich längst an die Ironie gewöhnt und umarmen sie in voller Bandbesetzung mit diesem Deluxe-Live-Remix-Bastard, der immerhin auf Material von unter anderem Count Basic, Rockers Hi-Fi, Roni Size, Depeche Mode und Rainer Trüby basiert. Letzterer beschließt den Abend in Freiburg auch mit einem eigenen DJ-Set.

Weiterführende Links

Zelt-Musik-Festival