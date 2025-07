Bern: BeJazzSommer

Nik Bärtsch RoninIm Berner Generationenhaus beginnt am 30. Juli das Open-Air-Programm des 23. BeJazzSommers. Es präsentiert an vier Abenden vor allem jüngere Bands aus der Schweiz, aber auch aus Deutschland. Den Auftakt bildet die in Zürich lebende, saarländische Saxofonistin Nicole Johänntgen mit ihrem Latin-Jazz-Projekt Robin, einer Wiederaufführung ihres gleichnamigen Albums, das sie 2016 in New York produzierte. Das Schweizer Quartett Ydivide spielt das zweite Set des Abends und begeht damit gleichzeitig die Album-Taufe seines zweiten Albums „The Default“ (Intakt/Harmonia Mundi). Auch der Sänger Andreas Schaerer (31. Juli) mit A Novel Of Anomaly und die Band Morpho um den Trompeter Martin Dahanukar (2. August) haben neue Longplayer im Gepäck.

Am 1. August darf man auf den Auftritt des Klavier- und Kampfkünstlers Nik Bärtsch und seiner Langzeitband Ronin gespannt sein, die ebenfalls mit neuem Material auf Tour sind. „Spin“ ist bereits das neunte Album der Band, deren „Ritual Groove Music“ auf Bärtschs modularem Kompositionsprinzip basiert. Nach einer Reihe von Alben für ECM erscheint es wieder auf dem eigenem Label Ronin Rhythm Records. Weitere Open-Air-Auftritte gibt es vom Kimm Trio (31. Juli), Sängerin Anna Hirschs Indie-Groove-Jazz-Formation Ikarus (1. August) sowie der schweiz-österreichischen Formation Phraim um Vokalistin Nina Reiter (2. August).

