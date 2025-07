Kristiansand: Punkt Festival

Trygve SeimSeit 2005 findet jedes Jahr Anfang September das Punkt Festival in der südnorwegischen Hafenstadt Kristiansand statt. Gegründet wurde dieses Festival von den beiden Musikern und Produzenten Jan Bang und Erik Honoré, die damit eine Plattenform schaffen wollten, um ihr Konzept von Live-Remixes ausarbeiten und weiterentwickeln zu können. Denn dieses Konzept ist einmalig: Das Gros der Punkt-Konzerte wird in „real-time“ geremixt und das Ergebnis im Anschluss live dem Publikum vorgestellt. Jedenfalls ist es ungeheuer spannend, die Interpretation des zuvor erlebten Originals in seiner digitalen Bearbeitung zu hören. Nachdem man im vergangenen Jahr den 20. Geburtstag von Punkt gefeiert hatte, ist man nun in Vorbereitung auf die 21. Punkt-Ausgabe, die vom 4. bis 6. September im Kunstsilo und Theater von Kristiansand stattfinden wird.

Am Eröffnungsabend sind der Pianist Jon Balke mit seiner Soloperformance „Skrifum“ und das Releasekonzert für das Album „After The Wildfirde“ zu hören, einer Auftragskomposition des Jazzfestivals Skopje an den Trompeter Arve Henriksen und Bang. Die ersten Live-Remixes gibt es dann am Freitagabend: Der junge Norweger Jo David Meyer Lysne nimmt sich der Musik des Trios Ghosted um den in Berlin lebenden, australischen Gitarristen Oren Ambarchi an, während Neringa Bertašiūtė das Konzert der in Oslo lebenden Italienerin Andrea Giordano bearbeitet, die wiederum mit Bang zusammen den Auftritt von In The Country mit der Sängerin Solveig Slettahjell remixen wird. Ein Höhepunkt der diesjährigen Punktausgabe verspricht das Schlusskonzert am Samstagabend zu werden, wenn der Saxofonist Trygve Seim mit seinem elfköpfigen Ensemble den 25. Jahrestag der Veröffentlichung seiner CD „Different Rivers“ feiern wird, deren Musik dann von Even Sigurdsen Røstad interpretierend geremixt wird. An den Festivalnachmittagen gibt es in diesem Jahr wieder das Punkt Seminar, das vom britischen Musikjournalisten David Toop organisiert wird, der sich mit einigen der Punkt-Acts unterhalten will, um Einblicke in deren Schaffen zu vermitteln.

