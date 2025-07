Hamburg: Jazz Open @ 30

Frederik KösterPlanten un Blomen ist eine der schönsten Parkanlagen mitten in Hamburgs Zentrum. In diesem Park gibt es auch eine Open-Air-Bühne, die Heimat geworden ist für Jazz Open Hamburg. Dieses Festival wird seit 1995 vom Jazzbüro Hamburg organisiert, um der Szene in dieser norddeutschen Hafenstadt eine weit hörbare Plattform zu geben. Dieses Jahr wird dieser Konzertpavillon am letzten Augustwochenende, 30. und 31. August, zum Austragungsort, um den 30. Geburtstag der Jazz Open Hamburg gebührend und ausgiebig zu feiern: „30 Jahre Jazz umsonst und draußen“, heißt es auf der Website des Jazzbüros: „Ein Festival der Hamburger Jazzszene für die Stadt, an einem der schönsten Orte Hamburgs.“

Gleich drei XXL-Formationen haben sich für das Jubiläumsfestival angekündigt. Schon Tradition sind die Konzerte mit der NDR Bigband. Diesmal bringt dieses Jazzorchester des Norddeutschen Rundfunks den Kölner Trompeter Frederik Köster mit, der seine Bigband-Suite „K. On The Shore“ live vorstellen wird. Zudem kommen zu den Jazz Open noch die Birdland Bigband mit der Sängerin Julie Silvera und das JazzWerk Nonett um den Pianisten Dirk Bleese. Neben Konzerten unter anderem mit dem Marta Winnitzki Trio, dem Quartett Warmblütig und der kooperativen Band HWKR (unter anderem mit der Bassistin Lisa Wulff) wird zum ersten Mal im Rahmen der Jazz Open der Hamburger Jazzpreis verliehen: an den Bassisten Tilman Oberbeck, der sein Preisträgerkonzert mit seinem Trio spielen wird. Mit dem Pop des Singer-Songwriters Joe Kenzie aus Manchester und den Rave-lastigen Sounds der Berliner Band Lord Of The Amazing Panther öffnet sich das Jubiläumsprogramm dann auch Jazz-fernen Genres.

