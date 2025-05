New York: Nat „King“ Cole

„Lights Out: Nat ‚King‘ Cole“Der New Yorker Theatre Workshop zeigt noch bis zum 29. Juni das neue Theaterstück „Lights Out: Nat ,King‘ Cole“ über den letzten Auftritt des amerikanischen Jazzsängers in seiner gleichnamigen Fernseh-Show. Am 17. Dezember 1957 lief die letzte „The Nat ‚King‘ Cole Show“ auf NBC. Trotz des Erfolges wurde seine Fernsehsendung abgesetzt, weil die Werbekunden einen Schwarzen Moderator ablehnten. Am Abend seiner letzten Sendung fragt er sich, ob er sich still aus dem Rampenlicht zurückziehen oder mit einem Knall abtreten will. Das Stück mit bekannten Hits von Cole wie „Nature Boy“, „It’s A Good Day“ oder „Unforgettable“ beschreibt die Gedanken Coles an diesem Abend und seinen Kampf, die Rassenschranken in Amerika zu durchbrechen. Er entscheidet sich, in der Live-Sendung „The Party’s Over“ zu singen. Das Stück, geschrieben von Colman Domingo und Patricia McGregor, spielt an jenem schicksalhaften 17. Dezember, als Cole sich von seinem Publikum verabschiedet.

