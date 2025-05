7: Jazzwoche Berlin

Jazzwoche Berlin #7Zum siebten Mal findet in diesem Jahr vom 28. Juni bis 4. Juli die Jazzwoche Berlin statt. Zusätzlich zu den Konzerten wird es ein Diskursprogramm geben, wie die verantwortliche IG Jazz Berlin bekannt gab. Am 28. und 29. Juni wird es in der Gelben Villa in Kreuzberg Gespräche und Kurz-Workshops geben – darunter auch einen Medienworkshop für Nachwuchs Musikjournalist/-innen. Begleitet wird die Werkstatt von Aida Baghernejad (radioeins, Musikexpress), Ulf Drechsel (freier Jazzjournalist) und Jonny Tiernan (The Berliner). Bewerbung zur kostenfreien Teilnahme ist bis 16. Juni per E-Mail an jazzwoche@ig-jazz-berlin.de möglich.

Die Diskursreihe beginnt mit dem Panel „Sound of Solidarity“, in der es um künstlerische Kollektive geht. So wird die Saxofonistin Silke Eberhard, Gründerin und Bandleaderin des Ensembles Potsa Lotsa, berichten, was es angesichts von Kulturkürzungen bedeutet, als Musiker/-in den Lebensunterhalt zu verdienen und welche Rolle Solidarität spielt. Anschließend werden in dem Kurzworkshop „Solo und selbständig: the struggle is real. Wovon lebst du?“ Expertinnen wie Moni Fischaleck von der Vereinigung Alte Musik Berlin oder Linda Davis von der IG Jazz Berlin Möglichkeiten zu Förderprogrammen, Verhandlungsstrategien, Unterrichten an Musikschulen oder Honoraruntergrenzen zeigen. Am Sonntag wird es um „Klassismus im Jazz“ gehen sowie um „Jazz as Resistance“: Welche Rolle hatte Jazz historisch als Form des Widerstands gegen Unterdrückung und politische Missstände und wie funktioniert Musik heute als widerständige Praxis?

Weiterführende Link

Jazzwoche Berlin