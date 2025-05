Yale: Ehrendoktor Ron Carter

Ron CarterAnlässlich ihrer 324. Abschlussfeier verlieh die US-amerikanische Yale University am Montag acht Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen die Ehrendoktorwürde. Neben Frances H. Arnold, Nobelpreisträgerin für Bioingenieurwesen, der Pulitzer-Preisträgerin Annette Gordon-Reed und dem Autor und Filmemacher Henry Louis Gates Jr. wurde der 88-jährige Jazzbassist und Komponist Ronald L. „Ron“ Carter mit einem Ehrendoktor ausgezeichnet. „Als legendärer amerikanischer Jazz-Cellist und -Bassist gilt er als der bedeutendste Bassist in der Geschichte des Jazz und gehört zu den weltweit am meisten bewunderten und geliebten Musikern“, heißt es in der Würdigung. „In über 3.000 Aufnahmen und Hunderten von Auftritten an der Seite von Größen wie Miles Davis, Lena Horne und B.B. King haben seine Technik, Kunstfertigkeit und sein Rhythmusgefühl Jazzfans auf der ganzen Welt begeistert und Generationen von Musikern von der klassischen Musik bis zum Hip-Hop beeinflusst. Als einflussreichem Musiker, Komponisten und Pädagogen freuen wir uns, Ihnen neben Ihren drei Emmys und zahlreichen anderen Auszeichnungen eine weitere Auszeichnung zu verleihen: den Doktor der Musik.“ Die Verleihung von Ehrendoktorwürden ist seit 1702 Tradition in Yale. Maurie McInnis, Präsidentin der Universität, ehrte die Ausgezeichneten für ihre „Kreativität, Neugier, Disziplin, Integrität und Leidenschaft“.

