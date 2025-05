Köln II: King Georg Open-Air

Jakob BänschAm 22. Juni veranstaltet der Kölner Jazzclub King Georg ein Open-Air-Konzert. Den passenden Ort hat man mit dem Freiluft-Ateliergelände Odonien an der Hornstraße in Köln gefunden, das mit seinen dystopischen Metallskulpturen ein einmaliges Ambiente für Konzerte jedweder ästhetischer und stilistischer Provenienz liefert. Eröffnet wird das King Georg Open-Air durch Jakob Bänsch. Für diesen Auftritt hat sich der junge Kölner Trompeter, der vergangenes für sein Debütalbum mit dem „Deutschen Jazzpreis“ ausgezeichnet wurde, ein Quartett mit seinen Lieblingsmusikern der Kölner Szene zusammengestellt: mit Oliver Lutz am E-Bass, Leon Hattori am Piano und Hendrik Smock am Schlagzeug. Zweiter Act dieses Open-Air-Abends im Odonien ist das Horst Hansen Trio, das eigentlich ein Quintett ist und das Publikum mit seinem gleichermaßen humorigen wie tiefgründigen Modern Jazz begeistert.

