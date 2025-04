Berlin II: The Brahms Project

The Brahms ProjectAm 7. April stellen der US-amerikanische Jazzgitarrist Kurt Rosenwinkel, der neben eigenen Projekten auch mit Eric Clapton und Geri Allen spielte und seit 2004 in Berlin lebt, und der Schweizer Pianist Jean-Paul Brodbeck im Berliner Zig Zag Jazz Club ihr Album „The Brahms Project“ vor. Nach den 2022 erschienenen „The Chopin Project“ setzen beide ihre Interpretationen von klassischen Komponist/-innen für Jazzquartett fort. Begleitet werden sie vom Schweizer Bassisten Lukas Traxel und dem spanischen, in Basel lebenden, Schlagzeuger und Vibrafonisten Jorge Rossy.

Das „Brahms Project“ enthält zehn Arrangements von Brodbeck. „Sein Werk hatte eine enorme emotionale Wirkung und einen enormen Einfluss auf meine Karriere als Künstler“, so Brodbeck: „Unser Ziel war es, uns diesen Kompositionen mit Ehrfurcht und einer gewissenhaften Verpflichtung gegenüber dem Ausgangsmaterial zu nähern und gleichzeitig unseren einzigartigen künstlerischen Fußabdruck und unsere Vision einzubringen. Die musikalische Telepathie, die ich beim Spielen mit diesen großartigen Musikern erlebte, machte es sehr inspirierend und einfach, mich mit Arrangements und Adaptionen von Brahms‘ Musik für das Quartett zu befassen.“ Im Repertoire des Quartetts sind Brahms-Kompositionen wie der „Ungarische Tanz Nr. 1“, das „Wiegenlied“ und die „Sinfonie Nr. 3 – III. Poco Allegretto“.

