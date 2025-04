30. April: International Jazz Day

Danilo PérezAm 30. April jährt sich wieder der „International Jazz Day“, der offiziell in den Ländern begangen wird, die Mitgliedsstaaten der UNESCO sind. Jedes Jahr richtet ein anderes Land die Hauptveranstaltung aus. Wie Leiter Herbie Hancock bekannt gab, ist die Gastgeberstadt in diesem Jahr Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Organisiert von der UNESCO und dem „Herbie Hancock Institute of Jazz“ wird es Konzerte, Diskussionen und Workshops geben.

Die UNESCO rief den „Internationalen Tag des Jazz“ 2011 ins Leben, um den Einfluss des Jazz auf die Förderung von Frieden und interkulturellem Dialog zu fördern. Er fand 2012 zum ersten Mal statt. Die Idee dazu stammt von dem Jazzpianisten und UNESCO-Sonderbotschafter Hancock, der am 12. April seinen 85. Geburtstag feiert und ebenfalls bei dem Allstar-Festival in Abu Dhabi auftreten wird. Moderiert von Oscar-Preisträger Jeremy Irons wird es das „International Jazz Day 2025 All-Star Global Concert“ mit internationalen Musiker/-innen geben, darunter Schlagzeugerin Terri Lyne Carrington, die Sänger/-innen Kurt Elling, Dianne Reeves und José James, Pianist Danilo Pérez und Gitarrist John McLaughlin sowie Posaunist Nils Landgren und Bassistin Linda May Han Oh. Das Konzert wird live via Youtube gestreamt.

„Beim Jazz ging es schon immer darum, Menschen zusammenzubringen, Barrieren zu überwinden und die Kreativität über Kulturen hinweg zu fördern“, betont Hancock. „Der Internationale Tag des Jazz erinnert uns daran, dass Musik die Kraft hat, Grenzen zu überwinden, den Dialog zu fördern und Freude und Hoffnung zu wecken“.

