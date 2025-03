Simin Tander: Release-Konzerte

Simin TanderAm kommenden Mittwoch, 2. April, findet im Stadtgarten Köln das Release-Konzert der deutsch-afghanischen Sängerin Simin Tander zu ihrem neuen Album „The Wind“ (Jazzland/edel) statt. Dafür hat sie traditionelle Lieder und Hymnen aus verschiedenen Ländern zusammengestellt, die sie zum Teil auf Paschtu/Afghaani, der Sprache ihres afghanischen Vaters, singt und auch in den jeweiligen Originalsprachen interpretiert. Begleitet wird die Sängerin von der in Oslo lebenden, indischen Geigerin Harpreet Bansal, dem Schweden Björn Meyer auf dem sechssaitigen E-Bass und dem Schweizer Schlagzeuger und Elektroniker Samuel Rohrer.

Der Titel des Albums, „The Wind“, beruft sich auf die Folklore und Lyrik Afghanistans, Spaniens, Italiens, Englands und Norwegens; er symbolisiere, so Tander, die Verschmelzung von Gegensätzen. Die „Augsburger Allgemeine Zeitung“ schrieb über die Sängerin, sie „balanciert auf den Grenzen von Schmerz und Schönheit, von Anmut und Leidenschaft.“ Und „All About Jazz“ meinte: „Tander bringt erfrischende Innovation in ein modernes Jazz-Vokal-Panorama. Ihre Stimme ist von großer Schönheit.“ Das Kölner Konzert wird von WDR 3 mitgeschnitten und ist der Auftakt einer Tournee durch Deutschland und die Niederlande – mit Terminen unter anderem im Bremer Sendesaal (5.4.), Jazzclub Hannover (6.4.) und im Paradox in Tilburg (11.4.). Alle Termine in ontour.

