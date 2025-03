Thomas Quasthoff: Rheinbau Musik Preis

Thomas QuasthoffSeit 1994 vergibt das Rheingau Musik Festival jährlich seinen mit 10.000 Euro dotierten „Rheingau Musik Preis“. Der Fokus dieses Preises liegt zwar in der Regel auf Interpret/-innen klassischer Musik, doch stilistische Grenzgänger/-innen sind hin und wieder auch unter den Preisträger/-innen zu finden – wie zum Beispiel der schwedische Posaunist Nils Landgren 2021. Thomas Quasthoff gehört auch dazu. Als Bassbariton war er in vielen Opernproduktionen zu hören, als Interpret des Kunstliedes machte er sich schon früh in seiner Karriere einen Namen. So wurde er zum Beispiel für seine „Winterreise“ von Franz Schubert mit dem Pianisten Charles Spencer international gefeiert. Seit fast 20 Jahren singt sich Quasthoff mittlerweile auch durch das „Great American Songbook“. Mit Till Brönner spielte er beispielsweise 2007 „Watch What Happens. The Jazz-Album“ ein, für „Tell It Like It Is“ wurde er 2011 mit einem ECHO Jazz ausgezeichnet.

2025 bekommt Quasthoff nun den „Rheingau Musik Preis“. „Nach dem Beenden seiner klassischen Gesangskarriere hat Thomas Quasthoff eindrucksvoll bewiesen, dass für ihn als Sängerpersönlichkeit keine Genregrenzen existieren“, heißt es in der Begründung der Jury. „Mit seiner Liebe zum Jazz hat er ein neues Kapitel aufgeschlagen und begeistert mit seiner warmen Stimme, charismatischen Bühnenpräsenz und seinem mitreißenden Humor weiterhin sein Publikum.“

Und Hessens Minister für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur, Timon Gremmels, sagt: „Quasthoffs Stimme trifft ins Herz. Er begeistert uns mit grandiosem kreativem Können, einem scharfen Auge für musikalische Nuancen und Courage. Seine Karriere ist nicht nur von musikalischen Erfolgen geprägt, sondern auch vom Engagement für den Nachwuchs: Als Professor begleitet er junge Talente und gibt seine Leidenschaft weiter für präzisen Gesang, der Menschen bewegt.“ Preisverleihung und Preisträgerkonzert finden im Rahmen des Rheingau Musik Festivals am 28. Juni im Kurhaus Wiesbaden statt. Quasthoff singt Sintatra wird dann auf dem Programm stehen, für das er sich von der Neuen Philharmonie Frankfurt und dem jungen Jazzpianisten Simon Oslender begleiten lässt.

Weiterführende Links

Rheingau Musik Festival