Jazz-Radio: Sarah Vaughan

Sarah VaughanDer zur New Yorker Columbia University gehörende Radiosender WKCR-FM wird anlässlich des 101. Geburtstags von Sarah Vaughan am 27. März 24 Stunden lang im Live-Stream Musik der Sängerin und Pianistin senden. Der Gesang von „Sassy“ war geprägt von ihrem lyrischen Stil und ihrer großen stilistischen Bandbreite. Geboren 1924 in Newark, New Jersey, spielte Vaughan bereits als Kind Klavier und sang in ihrer örtlichen Kirchengemeinde. Im Alter von 19 Jahren ging sie mit der Earl Hines Big Band auf Tournee, darin spielten Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Miles Davis und Dexter Gordon. In den 1950er-Jahren nahm sie für Mercury Records auf und trat in der Carnegie Hall und beim Newport Jazz Festival auf. Vaughan starb am 3. April 1990. Jedes Jahr feiert WKCR ihren Geburtstag mit einer 24-stündigen Sendung.

Weiterführende Links

WKCR-FM