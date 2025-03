Berlin: Pandajazz & I Am Three

I Am Three2016 brachte das Berliner Trio I Am Three mit Silke Eberhard am Saxofon, Nikolaus Neuser an der Trompete und Christian Marien am Schlagzeug sein Debütalbum „Mingus, Mingus, Mingus“ heraus. Das Trio hatte sich der Musik und dem Geist des großen Jazzbassisten Charles Mingus verschrieben. Der Name des Trios bezieht sich auf den ersten Satz in Mingus´ Autobiografie „Beneath the Underdog“: „In other words, I am three“. 2019 folgte das Album „I Am Three & Me: Mingus´ Sounds Of Love“ mit der Sängerin Maggie Nichols als Gast und 2024 „I Am Three: In Other Words“. Während auf dem Debüt noch Originalkompositionen von Mingus reinterpretiert wurden, sind es jetzt Eigenkompositionen des Trios, die auf Mingus und dessen Selbstcharakterisierung Bezug nehmen. Dieses Album führen I Am Three am 19. März in der Reihe PandaJazz im Raum Panda platforma in Berlin auf.

