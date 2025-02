Ontour: Tribute To Coco Schumann

Alexander KranichAm 7. Februar startet der Gitarrist Alexander Kranich seine Tour „Tribute to Coco Schumann“. Nur wenige Tage nach dem 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz am 27. Januar 1945 , wo der Holocaust-Überlebende und Jazzgitarrist Schumann als „Ghetto Swinger“ die in Zügen ankommenden Deportierten an der Todesrampe mit vermeintlich fröhlicher Musik empfangen musste. Er sei, so Schumann „ein Musiker, der im KZ war. Kein KZ-Insasse, der Musik macht.“ Heinz Jakob „Coco“ Schumann wurde 1943 zuerst nach Theresienstadt deportiert, bevor er 1944 nach Auschwitz kam.

Kranich lernte Schuhmann 2013 kennen. Dieser überließ ihm Aufnahmen seiner Arrangements von Stücken. 2017 übergab ihm Schumann seine Gibson L-7 Gitarre aus den 1940er-Jahren. Nach dem Tod Schumanns 2018 begann Kranich 2020, seine Aufnahmen zu transkribieren und diese auf Schumanns originaler Gitarre zu spielen. 2024 erschien zum 100. Geburtstag Schumanns die CD „Tribute To Coco Schumann“ mit elf Stücken, davon neun Originalkompositionen Schumanns. Auf der Tournee wird Alexander Kranich begleitet von Samantha Wright (Klarinette), Max Jalaly (Bass), Andy Smyrek (Schlagzeug) und Axel Reichard (Klavier und Orgel).

