Saarland: Fill in

Curtis StigersZum dritten Mal findet vom 26. bis 28. Juni das Fill in – International Jazz Festival Saar in Saarbrücken statt. 2023 wurde es vom Schlagzeuger und Professor an der Hochschule für Musik Saar, Oliver Strauch, ins Leben gerufen, um unter anderem zu demonstrieren, wie sehr in den vergangenen Jahren Jazz und improvisierte Musik eine Heimat in der saarländischen Landeshauptstadt gefunden haben. Als Open-Air-Festival gestartet, zog man im vergangenen Jahr wegen des Dauerregens kurz vor Festivalbeginn ins E-Werk um: „Ein Open-Air-Festival zu stemmen“, so die Begründung, „bedeutet in Zeiten des Klimawandels immer auch, dass man mit solchen Verlegungen aufgrund der Witterungsbedingungen rechnen muss.“ Aus der Notlösung ist deshalb ein Dauerzustand geworden und der Konzertsaal im E-Werk wird vorerst Austragungsort für das Fill in Jazz Festival sein.

Top-Acts sind in diesem Jahr sicherlich Curtis Stigers und Lakecia Benjamin. Ist Stigers als Sänger und Saxofonist seit langem Garant dafür, mit seiner gleichermaßen unterhaltenden Performance wie mit unterhaltsamen Songs das Publikum zu begeistern, so gehört Benjamin als Saxofonistin zur jüngeren Generation afroamerikanischer Musiker/-innen, die mit ihrer Improvisationsmusik tief in der Historie des Jazz verwurzelt ist, gleichzeitig aber einen Blick in die Zukunft dieser Kunstform wagt. Auch die anderen Acts an diesen drei Juni-Abenden lassen sich hören: das Stochelo und Mozes Rosenberg Trio mit seinem Jazz-Manouche ebenso wie die im Saarland aufgewachsene, jetzt in Paris lebende Sängerin Charlotte Planchou, der Oud-Virtuose Dhafer Youssef und der Pianist Emmet Cohen, der mit seinem Trio erfolgreich alte Jazzstandards revitalisiert.

Zudem ist auch in diesem Jahr wieder ein mehrteiliges Intro zum Festival vorgesehen. Am 16. und 17. Mai steigt mit Fill in AVENUE ein Straßenfest mit Jazz und improvisierter Musik im Quartier Eurobahnhof Saarbrücken, während es am Vorabend zum Festival, am 25. Juni, bei Fill in Bars & Clubs rund um den Saarbrücker St. Johanner Markt Jazzkonzerte bei freiem Eintritt mit Studierenden und Absolvent/-innen des Jazzstudiengangs der Hochschule für Musik Saar geben wird. Das komplette Programm wird auf einer Pressekonferenz am 13. März vorgestellt.

