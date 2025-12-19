Weihnachten & Neujahr

Weihnachten & NeujahrWeihnachten steht vor der Tür und Neujahr ist auch nicht mehr fern. Deshalb legt jazzthing.de eine zweiwöchige Pause ein: Nachdem heute, am 19. Dezember, unsere Jazz thing News noch einmal online gehen und als Newsletter per Mail an die Abonnent/-innen geschickt werden, aktualisieren wir die Rubriken play, radio/tv und ontour auf jazzthing.de wieder ab Montag, den 5. Januar 2026. Unseren ersten Jazz-thing-Newsletter im neuen Jahr gibt es dann am Dienstag, den 6. Januar. Wir als Jazz-thing-Redaktion wünschen unseren Leser/-innen ein frohes Fest und einen guten Start ins neue und hoffentlich friedlichere Jahr 2026.