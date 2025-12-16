Saalfelden/Leogang: 3 Tage Jazz

Vincent Courtois & Colin VallonWenn der große Bruder, das Internationale Jazzfestival Saalfelden, im August eines jeden Jahres zu Ende ist, beginnt für die Verantwortlichen die Arbeit am Programm für das kleinere Schwesterfestival 3 Tage Jazz, das seit 2016 jeweils in der zweiten Januarhälfte gleichfalls im österreichischen Saalfelden am Steinernen Meer und der Nachbargemeinde Leogang stattfindet. Der Name dieses Winterfestivals nimmt Bezug auf die Anfänge des Jazzfestivals Saalfelden, dessen erste Ausgabe 1978 ebenfalls 3 Tage Jazz hieß. Als man 2016 mit der Winterausgabe begann, wollte man sich auf das kreative Unverbrauchte der ersten Festivalausgaben rückbesinnen und die einmalige Atmosphäre der Anfangsjahre aus der Distanz heraus neu reflektieren. Zudem läuten die drei Tage im Januar mit ihren Konzerten in verschiedenen Spielorten das Musikjahr in Saalfelden und Leogang ein.

Auch 2026 werden vom 23. bis 25. Januar Saalfelden und Leogang wieder „zum lebendigen Resonanzraum für musikalische Begegnungen und zeigen einmal mehr, dass Jazz und improvisierte Musik Grenzen auflöst, kreative Energie bündelt und neue Horizonte eröffnet“, wie es in der Ankündigung heiß. Als Intro wird diesmal am 22. Januar im Kunsthaus Nexus die ORF-Doku „Jazz in Österreich – Von der Befreiung zum Neubeginn“ gezeigt, die eindrucksvoll erzählt, wie Jazz auch in Österreich nach 1945 zum Symbol gesellschaftlicher Erneuerung und kultureller Freiheit wurde.

Richtig los geht es dann am 23. Januar mit dem Duokonzert des Schweizer Pianisten Colin Vallon und des französischen Cellisten Vincent Courtois. Weitere Höhepunkt bei 3 Tage Jazz versprechen das Konzert zum 20. Geburtstag des vom Trompeter Martin Eberle und Pianisten Benny Omerzell geleiteten Jazzorchester Vorarlberg, der Auftritt der isländischen Band ADHD mit Jazz, Rock, Ambient und Folklore sowie das Gastspiel des polnischen Joanna Duda Trios zu werden, das wie selbstverständlich Analoges und Digitales, Akustisches und Elektronisches und zeitgenössischen Jazz und musikalische Avantgarde mischt. Und wie beim großen Bruder tragen auch die Spielorte zur Atmosphäre bei – wie beispielsweise das Kunsthaus Nexus, die Stadtpfarrkirche Saalfelden oder das Bergbau- und Gotikmuseum Leogang.

