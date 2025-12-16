Initiative Musik: German Music Export

Im März 2026 startet die Initiative Musik die neue Förderinitiative „German Music Export“. Ziel ist es, Unternehmen und Künstler/innen mit niederschwelligen und strategisch wirksamen Förderangeboten beim internationalen Wachstum zu unterstützen. Damit reagiert man auf die wachsenden Anforderungen des internationalen Musikmarktes und stärkt so die deutsche Musikszene nachhaltig. Mit dem Programm „Internationale Exportförderung für Musikunternehmen“ bietet „German Music Export“ ein gebündeltes Angebot für Musikunternehmen und Musik-Professionals. Zudem hat man die bisherige internationale Tourförderung durch das neue Programm „Internationale Live- und Showcaseförderung“ ersetzt, mit dem man sich gezielt an Künstler/-innen mit internationalem Entwicklungspotenzial wendet.

„Mit der Überarbeitung unserer Exportprogramme modernisieren wir unsere Angebote und schaffen hoffentlich passgenaue Förderinstrumente für die Musikschaffenden und Unternehmen, die im Ausland aktiv werden möchten. Unsere Szene ist vielfältig, agil und global vernetzt, hier unterstützt die Initiative Musik gerne vielversprechende Vorhaben. Die Programme sollen Unternehmen und Künstler/-innen die Planungssicherheit und Mittel geben, die sie dafür brauchen“, so Katja Lucker, Geschäftsführerin der Initiative Musik. Und die Leiterin von „German Music Expo“, Neus López, sagt: „Wir haben in den letzten Jahren intensiv mit der Branche gesprochen – und vieles davon in die Neugestaltung der Programme übersetzt: klarere Strukturen, bessere Budgets, digitale Prozesse und ein deutlicher Fokus auf Exportstrategien. Uns war wichtig, dass die Förderung nicht nur finanzielle Entlastung schafft, sondern echte internationale Entwicklung ermöglicht.“

Weiterführende Links

Initiative Musik