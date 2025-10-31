jazzahead!: Grand Opening

Norrbotten Big BandDie alljährliche Fachmesse jazzahead! in Bremen, für die 2026 Schweden mit seiner lebendigen Jazzszene vom 22. bis 25. April Partnerland ist, hat das Line-Up des Eröffnungsabends veröffentlicht. Die musikalische Gestaltung des „Grand Opening“ am 22. April unterliegt der innovativen schwedischen Großformation Norrbotten Big Band (NBB). Gegründet 1986 und seit 2013 vom Saxofonisten Joakim Miller geleitet, feiert dieses Jazzorchester mit Sitz im nordschwedischen Luleå im kommenden Jahr seinen 40. Geburtstag. Das Programm zur Eröffnung der halb so alten jazzahead! beinhaltet eine Kollaboration der NBB mit dem Duo KNOWER aus Los Angeles um die Sängerin Genevieve Artadi und den Schlagzeuger Louis Cole. Aufführen wird man neues Material, aber auch Musik aus dem aktuellen Album „Another Leaf“ der NBB mit Artadi. Und natürlich wird es auch Gastfeatures mit schwedischen Musiker/-innen geben – wie beispielsweise mit dem Saxofonisten Frederik Ljungkvist oder der Sängerin Josefine Cronholm.

Erstmalls veröffentlicht die jazzahead! auch vorab Shortlists für die 38 Showcase-Konzerte, für die sich insgesamt 821 Bands beworben haben. 94 davon (darunter die schwedische Linnea Jonsson Group, Nils Wogram Muse aus Deutschland, David Helbock aus Österreich, Knobil aus der Schweiz, Àbáse aus Ungarn oder das Orchestra Baobab aus Ghana) sind noch im Rennen. Die endgültige Auswahl für die fünf Showcase-Module „German Jazz Expo“, „Swedish Showcases“, „Overseas/Jazz From Africa“ und zwei Mal „European Showcases“ will die jazzahead! Ende November bekannt gegeben.

