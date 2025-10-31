Huddersfield: Moers @ hcmf//

Lucaciu & FilippouVom 21. bis 30. November findet im englischen Huddersfield das Contemporary Music Festival (hcmf//) statt. Mit dabei in West Yorkshire ist in diesem Jahr im Rahmen des Austauschprogramms „Xperimental Ncounters“ (XN) eine Delegation des deutschen Festivals in Moers. Auf dem diesjährigen moers festival traten im Juni im Rahmen des XN bereits Angharad Davies, David Sappa, Charlotte Keeffe & Ashley John Long und das Trio Cath Roberts (Elektronik, Baritonsaxophon), Kate Carr (Objekte, Elektronik, Field Recordings) und Iris Colomb (Text, Stimme, Objekte) auf.

Für den 29. November hat das Team aus Moers einen „Moers-Tag“ mit „aktuelle(n) Positionen aus Moers und der deutschen Improv- und Experimentalszene“ zusammengestellt. Dazu gehört der Pianist Stefan Schultze, der für seinen Solo-Auftritt in der St. Paul’s Hall das Klavier in ein „hybrides Klanglabor“ zu verwandeln verspricht. In der Town Hall geht es weiter mit dem Duo der Vibrafonistin Evi Filippou und dem Kontrabassisten Robert Lucaciu und einem musikalischen Dialog zwischen Neuer Musik, Balkan-Tradition und Jazz. Erstmals gemeinsam musizieren die drei Individualistinnen Akiko Ahrendt (Violine), Annie Bloch (Orgel) und Emily Wittbrodt (Cello). Den Schlussakkord setzt dann das Ensemble um Violinistin, Komponistin und Dirigentin Carolin Pook, mit einer Suite, die zuvor in einer dreitägigen Arbeitsphase einstudiert worden ist. Die britischen Musiker/-innen wurden dafür per Open Call zusammengestellt.

