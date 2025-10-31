Aalen: Jazzfest

Curtis Stigers1992 veranstaltete die Kulturinitiative Kunterbunt das erste Aalener Jazzfest, zu dessen Höhepunkten die Brecker Brothers, Dave Brubeck und Maceo Parker gehörten. Die 34. Ausgabe startet nun am 5. November mit einem Auftritt des Gitarristen Torsten Goods im Jazzclub The Room. Das Konzert ist Auftakt eines viertägigen Programms, das zahlreiche Headliner mit den zeitgleich stattfindenden Jazztagen in Leverkusen und Ingolstadt teilt – namentlich Elvis Costello mit der WDR Big Band am 6., Curtis Stigers und Theo Croker am 7. November, alle im Kulturbahnhof KubAA. Wer woanders zu spät für Tickets kam, hat hier vielleicht noch eine Chance.

Exklusiv in Aalen spielen dagegen die Heavytones, bekannt als Hausband der Late-Night-Show „TV Total“, sowie die eklektische Groove-Jazz-Formation Electro Deluxe aus Paris, beide am 8. November im KubAA. Raum für Zwischentöne lassen Pianist Markus Becker und Kontrabassist Olaf Casimir mit ihrem Programm „Butterfahrt“, einer Kombination aus Jazzkompositionen und improvisierten Dialogen – am Schlussabend, 8. November, in The Room). Hochdruck verspricht das Clubkonzert von Max The Sax: Der langjährige Saxofonist von Electro-Swinger Parov Stellar multipliziert sein virtuoses Spiel durch Effektpedale, für den tanzbaren Groove sorgt eine komplette Backing-Band.

