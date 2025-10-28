Enjoy Jazz: One For Archie

Moor Mother „One For Archie“Ein langsam aufsteigendes Thema mit langen Tönen von der Querflöte, mit viel Luft geblasen, in das ein „One“ hineingesprochen wird und das Klavier arpeggiert den harmonischen Raum skizziert: So elegisch-getragen beginnt das Stück „One For Archie“ der beiden Afroamerikanerinnen Nicole Mitchell (Flöte) und Moor Mother (Spoken Words) und dem südafrikanischen Pianisten Nduduzo Makhathini. Gespielt haben die drei ihre Hommage auf den mittlerweile 88-jährigen Saxofonisten Archie Shepp vor zwei Jahren beim Festival Enjoy Jazz. Ursprünglich sollte Shepp damals selbst auf der Bühne stehen, eine Bandscheiben-OP verhinderte aber seinen Auftritt bei diesem Herbstfestival in Rhein-Neckar. So entschloss sich Moor Mother, mit dem Song Shepp zu ehren, dessen Titel natürlich an dessen Debüt auf Impulse! Records 1964, „Four For Trane“, angelehnt ist.

„One For Archie“ ist mit seinen kongenial den schruntigen Saxofonsound Shepps lautmalerisch nachahmenden Lyrics ein kleines Meisterstück geworden, das vergangenen Freitag auf Enjoy Jazz Records als Vinyl-Single erschienen ist. Auf der B-Seite ist Moor Mother dann mit ihrem Translations Quintet und dem Song „They’ve Got A Plan“ zu hören, der als Fanal für die Agenda „2063“ angelegt ist, einem Masterplan der Afrikanischen Union zur sozialen, wirtschaftlichen und politischen Transformation dieses Kontinents. Shepp hat in diesem Jahr den „Christian Broecking Enjoy Jazz Award“ bekommen. Doch alters- und krankheitsbedingt konnte er bislang nicht persönlich vor Ort sein. So ist die Veröffentlichung von „One For Archie“ schon einmal als eine Art Präambel für die eigentliche Preisverleihung zu verstehen.

