36: Schaffhauser Jazzfestival

So LiebZum 36. Mal findet vom 18. bis 24. Mai das Schaffhauser Jazzfestival statt. Seit den Anfängen wird dieses Festival im beschaulichen Schaffhausen als Werkschau für den aktuellen Schweizer Jazz durchgeführt. Viele Größen der improvisierten Musik aus der Schweiz waren in den zurückliegenden dreieinhalb Jahrzehnten auf den Bühnen in der Stadt live zu hören – Elina Duni ebenso wie zum Beispiel Sylvie Courvoisier, Christy Doran, Christoph Stiefel, Marc Méan oder Marc Perrenaud. Seit der 15. Ausgabe begleitet ein Beirat die Programmarbeit für dieses bekannte schweizerische Jazzfestival, seit 20 Jahren runden die „Schaffhauser Jazzgespräche“ als Symposium das Festivalprogramm ab.

Festivalauftakt ist auch dieses Jahr wieder am 18. Mai in der Ortschaft Stein am Rhein unweit von Schaffhausen – unter anderem mit dem Orgeltrio des Saxofonisten Tobias Haug, dem Quintett Swiss Folk um den Bassisten Pirmin Huber oder dem Trio der Gitarristin Mareille Merck. Das eigentliche Festival startet am 21. Mai im Schaffhauser Kulturzentrum Kammgarn, wo an den folgenden Tagen zum Beispiel das Duo Christy Doran und Urs Leimgruber, das Trio Heinz Herbert, das Marcel Lüscher Quartett, das So Lieb Quartett, die Bassistin Louise Knobil oder der Pianist Colin Vallon auftreten werden.

Ein besonderes Augenmerk sollte man auf „Pour Irène“ werfen, mit dem Courvoisier an ihre im Juli 2024 gestorbene Instrumentalkollegin Irène Schweizer erinnern will. Zudem macht der Perkussionist Julian Sartorius während der Festivaltage ab 17 Uhr mit den Besucher/-innen Klangwanderungen durch Stein am Rhein und Umgebung, am 24. Mai beschäftigen sich die diesjährigen „Schaffhauser Jazzgespräche“ mit dem Thema „Music & Mental Health“.

