Stop Over 3: Artist-Talks

Fabian DudekAm kommenden Wochenende steht das Konzerthaus Berlin ganz im Zeichen von Jazz und improvisierter Musik. Sechs Bands werfen im Rahmen von „Stop Over 3 – A Residency Program“ des Berliner Zentrums under Construction (aka „House Of Jazz – Zentrum für Jazz und Improvisierte Musik“) am 18. und 19. Januar ein Schlaglicht auf kreative Netzwerke mit Musiker/-innen aus aller Welt und präsentieren dem Publikum die Premierenkonzerte der Projekte, die in der Probenphase zuvor erarbeitet worden sind. Den Anfang macht das Quartett Almost um den jungen Kölner Saxofonisten Fabian Dudek, gefolgt von den Auftritten mit dem Quartett der in Mannheim lebenden, polnischen Vibrafonistin Kasia Kadłubowska und dem Yarns Ensemble um den Schlagzeuger Lukas Akintaya. Am 19. Januar geht es los mit dem Duo Ignaz Schick und Douglas R. Ewart, gefolgt von einem Sextett um die Perkussionistin (und Vibrafonistin) Evi Filippou und einem Quartett mit der Sängerin und Bassistin Natalie Greffel.

Um in diese Premierenkonzerte einzuführen, gibt es am 16. und 17. Januar Artist-Talks mit vier der dafür benannten Bandleader. Den Anfang macht in der Ölberg-Kirche am Paul-Linke-Ufer in Berlin Akintaya, der sich den Fragen der auch für Jazz thing schreibenden Journalistin Maxi Broecking stellt. Er will über den Namen seines Yarns Ensembles sprechen und wie dieser in Verbindung gebracht werden kann mit seiner Vorstellung von Jazz und improvisierter Musik als spirituelles Gemeinschaftserlebnis. Am nächsten Abend bittet Broecking erst Dudek und dann Schick und Ewart zum Gespräch, um der Frage nachzugehen, wie die Gegenwart angesichts von Disruption und Verunsicherung klingen kann. Dudek setzt dabei auf kollaborative Strategien und einen Prozess der Collage, bei der Kompositionen zu grafischen und visuellen Skizzen entwickelt werden. Der Chicagoer-Saxofonist Ewart betrachtet wiederum mit dem Berliner Turntableisten (und Saxofonisten) Schick die politisch beunruhigende Gegenwart von ihren Sounds und Resonanzräumen aus. Mit einem Unplugged-Konzert will Dudek einen akustischen Ausblick auf das Konzert am folgenden Abend geben, während Broeckings andere Gesprächspartner kurze Mitschnitte von den Proben mitbringen.

