Paris: Tribute an Oum Kalthoum

Oum KalthoumSie war – gemessen an der Zahl ihrer Fans – die erfolgreichste Sängerin der Erde, ihre Karriere erstreckte sich von den 1920ern bis zu ihrem Tod am 3. Februar 1975. Zum 50. Todestag von Oum Kalthoum findet, kuratiert vom Orient-Experten Alain Weber, vom 30. Januar bis 2. Februar ein Festival in der Philharmonie de Paris statt. Im Zentrum stehen drei Hauptkonzerte, die sich dem Werk von Kalthoum aus unterschiedlichen Hörwinkeln nähern. Zur Eröffnung präsentiert das Trio Love And Revenge die Kreation „Agmal Layali“, in der Kalthoums Repertoire als Hybrid zwischen Moderne und Tradition, mittels Elektronik und Videoprojektion neu interpretiert wird.

Die Atmosphäre eines festlichen musikalischen Abends auf dem Platz eines ägyptischen Dorfes mit Volksmusik und Kalthoum-Liedern erweckt die seit den 1970ern aktive Formation Les Musiciens du Nil aus der Region Luxor mit traditionellen Instrumente wie der Geige Rababah und der Oboe Mizmar, unterstützt durch die junge Sängerin Fatin Youssef. Zum Abschluss ist das Cairo Opera Orchestra Of Arabic Music mit den Sängern Rehab Omar und Iman Abdel-Ghani zu Gast: „Kulthumiyat“ ist ein groß angelegtes Konzert, das ganz der ägyptischen Diva gewidmet ist.

