20: Tamburi Mundi

Tamburi Mundi Jubiläums-AuftaktVom 17. bis 27. April feiert das Freiburger Tamburi Mundi in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich das Festival zum bedeutendsten Event für die Rahmentrommel weltweit gemausert. Bevor im E-Werk Freiburg die Jubiläumsausgabe rund um Ostern steigt, hat Festivalgründer und -leiter Murat Coşkun bereits ein „Back To The Roots“-Opening vorgeschaltet, um den Ort zu feiern, an dem alles begann. Im Kommunalen Kino in Freiburg wird vom 31. Januar bis zum 2. Februar ein Prolog stattfinden, der in sich schon ein kleines Festival ist.

Zu hören ist etwa die Formation Mahlukat mit Kasia Kadłubowska (Percussion, Vocals) und Güldeste Mamaç (Violine, Vocals), sie spielen „Cinematic Oriental Music“. In einem Doppelkonzert unter dem Titel „The Legend Of Mamma Schiavona / Babel Projekt“ begegnen sich Luca Rossi (Tamburello, Tamorra, Stimme), Karin Fleck (Akkordeon), Philipp Kurzke (Percussion) und Hadji Ahmad (Oud, Gesang). Schließlich wird dem Veranstaltungsort gemäß der Stummfilm „Grass“ von 1925 auf persischen Instrumenten begleitet, mit einem Ensemble um die iranische Oud-Spielerin und Sängerin Negar Bouban.

