jazzahead! 2025: RECONNECT

„RECONNECT“Seit 2011 folgt die Bremer Messe jazzahead! mit ihren Partnerländern einem ähnlichen Ausstellerkonzept wie zum Beispiel die Frankfurter Buchmesse. Mit Ausnahme der Corona-Jahre wurden seitdem im Wechsel Partnerländer ausgewählt, die sich während der Messe mit Konzerten und weiteren Aktionen der Öffentlichkeit präsentierten. Angefangen mit der Türkei 2011 ging es unter anderem über Israel, Finnland und Norwegen nach Deutschland 2023 und Holland in diesem Jahr. Zeit also, gleichermaßen Rückschau zu halten wie auch einen Ausblick zu geben. Unter dem Titel „RECONNECT“ hat die jazzahead! nun für das kommende Jahr drei Länder als Partner ausgelobt, die sich in den zurückliegenden Jahren schon einmal auf dieser Messe vorgestellt hatten: Spanien, Frankreich und die Schweiz.

„Wir haben diese drei Länder nicht nur deshalb als Partner für 2025 ausgewählt, weil sie so zentral für die Weiterentwicklung des europäischen Jazz und dessen internationale Strahlkraft sind und sich seit ihrem ersten, individuellen Auftritt als Partnerländer vor teilweise einem Jahrzehnt so viel dort getan hat“, betonen die Projektmanagerin Sybille Kornitschky und der Artistic Advisor Götz Bühler der jazzahead!. „Wir sehen auch in der geografischen Nachbarschaft von Spanien, Frankreich und der Schweiz ein enormes Potential, was den musikalischen Austausch untereinander (und natürlich darüber hinaus) sowie die Zusammenarbeit der dortigen Veranstalter/-innen für in jeder Hinsicht grenzüberschreitendes, aber dabei schon im Hinblick auf die Entfernung machbares ,Green Touring‘ angeht.“

Nach dem erfolgreichen Start von „Jazz From Africa“ in diesem Jahr wird diese vielversprechende neue Initiative auf der jazzahead! 2025 fortgesetzt, um den kreativen Austausch mit dem Globalen Süden weiter zu fördern und auch zu intensivieren. Im Rahmen der acht Overseas-Konzerte wird die Jury erneut drei Musiker/-innen und/oder Bands aus verschiedenen Ländern Afrikas für Showcases auswählen. „Der Austausch und die Verknüpfung dürfen dabei keine Einbahnstraße sein“, sagt Bühler. „Es geht um ein besseres Verständnis – und die Neugierde auf kreative Impulse und Innovation, ein wesentliches Lebenselixier des Jazz.“ Die 19. jazzahead! findet vom 24. bis 26. April 2025 wieder in Bremen statt.

