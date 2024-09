Schloss Elmau: Jazztival@25

Shuteen ErdenebaatarAls das Schloss Elmau 1916 eröffnete, war dessen Bauherr und Direktor, der Philosoph und Theologe Johannes Müller, überzeugt, dass man durch das Erleben von Stille in der Natur und durch Konzerte und Tanzabende „im Sinne der Bergpredigt selbstvergessen, unbewusst und unmittelbar wie die Kinder ihrem göttlichen Wesen gewahr werden“ könne. Bereits im Eröffnungsjahr gab es dort rund 150 Konzertveranstaltungen, insbesondere die Kammerkonzerte wurden zur festen Institution im Kulturprogramm dieses Hotels am Fuß des Wettersteingebirges in Oberbayern. International bekannt wurde Schloss Elmau ab 1957 durch die Britisch-Deutschen Musiktage, nahezu täglich finden dort auch heute noch neben Konzerten literarisch-philosophische Lesungen und Debatten statt. Mit der Übernahme des Hotels durch den Enkel des Gründers, Dietmar Müller-Elmau, gibt es seit 1998 auch das European Jazztival, das mittlerweile zu einem Hotspot nicht nur für den europäischen Jazz geworden ist.

Dieses Jahr findet das Jazztival vom 11. bis 17. November zum 25. Mal statt. Mit Jan Garbarek und seiner Band, zu der der Pianist Rainer Brüninghaus, der Gitarrist Yuri Daniel und der Perkussionist Trilok Gurtu gehören, eröffnet ein echter Hochkaräter das Festival. Auch das Abschlusskonzert am 17. November wird gewaltig: Joachim Kühn und Michael Wollny sind dann an zwei Flügeln zu hören. Zwischendrin kommt Brad Mehldau mit seinem Trio, zu dem Bassist Felix Moseholm und Schlagzeuger Jorge Rossy gehören, Nils Landgren setzt mit seiner Funk Unit eine gehörige Portion Energie frei und das Trio RYMDEN mit Pianist Bugge Wesseltoft, Bassist Dan Berglund und Schlagzeuger Magnus Öström präsentiert skandinavische Klänge.

Aus den USA reist Altsaxofonistin Lakecia Benjamin mit ihrem Quartett an und die Pianistin Shuteen Erdenebaatar hat sich (in dem Fall) mit dem Bassklarinettisten Nils Kugelmann zusammengetan, während ihr Instrumentalkollege Benjamin Lackner mit dem Saxofonisten Oded Tzúr, dem Bassisten Jérôme Regard und dem Drummer Matthieu Chazarenc im Schloss Elmau auftreten wird. Die schweizerische Sängerin Elina Duni gibt es im Duo mit dem jungen britischen Gitarristen Rob Luft ebenso zu hören wie auch den polnische Geiger Adam Bałdych mit dem norwegischen Pianisten Helge Lien. Zudem kommen Beate Sampson, Roland Spiegel und Ulrich Habersetzer mit ihrer Radioshow „Hören wir Gutes und reden darüber“ zum Jazztival, in der die Journalist/-innen vom Bayerischen Rundfunks diesmal live vor Publikum neue Jazzaufnahmen vorstellen.

