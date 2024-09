Klangkosmos NRW: Neue Saison

Clare Sands2024 feiert die Veranstaltungsreihe Klangkosmos NRW von alba kultur 25 Jahre Spielzeit. Im Herbst geht es gewohnt vielfältig in eine neue Saison: Der September ist geprägt von irischen Sounds, wenn Clare Sands aus dem County Wexford traditionelle Musik mit zeitgenössischer Klangsprache verknüpft. Die mit dem „Irish Folk Award“ ausgezeichnete Sängerin und Fiddlerin nennt ihren Stil „Fearless Folk“, sie wird begleitet vom Dudelsack-Spieler Cian McGrory. Im Oktober begibt sich der Klangkosmos NRW dann in den arabischen Kulturkreis: Die Tunesierin Dorsaf Hamdani ist bei uns noch eine Entdeckung und bringt Lieder berühmter arabischer Diven von Oum Kalthoum bis Fairuz auf die Bühne. Mit fernöstlichen Sounds wartet die Konzertreihe im November auf: Dann stehen Hyun Seung Hun & Kom So Ra mit Pungmul Folk Grooves vom National Gugak Center in Südkorea in den Startblöcken.

Weiterführende Links

Klangkosmos NRW