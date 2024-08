Zürich: Theater Spektakel

Baby VolcanoEs ist eigentlich – wie der Name schon sagt – ein experimentelles Theater- und Tanzfestival, doch hält es jedes Mal auch Leckerbissen im Bereich der globalen Musik bereit. Das Theater Spektakel am Ufer des Zürichsees steigt in diesem Jahr vom 15. August bis 1. September. Neben den Bühnenstücken gibt sich zum Beispiel die pakistanischstämmige Grammy-Gewinnerin Arooj Aftab die Ehre. Mit „Mother. A Song Of Wartime“ der polnischen Regisseurin Márta Gornicka ist ein Chortheater zu sehen, das die Geschichte des russischen Angriffskrieges aus weiblicher Sicht und singend erzählt. Ein emanzipatorisches Musical versteckt sich hinter „Los Días Afuera“, das die Zustände in argentinischen Frauengefängnissen dokumentiert. Jenny Hval und Soap & Skin bringen ungewöhnliche Poptöne aus Norwegen und Österreich zu den Eidgenossen. Und die guatemaltekisch-schweizerische Künstlerin Baby Volcano macht einen spannenden Spagat zwischen HipHop und Latin-Beats.

Weiterführende Links

Zürcher Theater Spektakel