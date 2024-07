Christian Broecking Award: Nicole Mitchell

Nicole MitchellVergangenes Jahr wurde zum ersten Mal im Rahmen von Enjoy Jazz der mit 10.000 Euro dotierte „Christian Broecking Award For Arts Education“ verliehen. Mit diesem Preis, der in Erinnerung an den im Februar 2021 gestorbenen Musikwissenschaftler, Publizisten und Journalisten (und langjährigen Jazz-thing-Autor) Christian Broecking gestiftet worden ist, sollen Künstler/-innen-Persönlichkeiten geehrt werden, die Musik auch als gesellschaftliche Verantwortung begreifen und leben: „Menschen, die aus der Wortsprachlosigkeit der Musik eine universelle, egalitäre und freiheitliche Sprache erschaffen. Menschen, die Musik als proaktiven Soundtrack zur Zeitgeschichte verstehen, gestalten oder vermitteln. Menschen, die im Einklang mit der Kunst und insbesondere mit der Musik Verantwortung in ihrer Zeit für ihre Zeit und deren Geschichte übernehmen“, wie es auf der Enjoy-Jazz-Website heißt. Erste Gewinnerin dieses Musikpreises war 2023 die Schlagzeugerin Terri Lyne Carrington. Kürzlich wurde die nächste Gewinnerin bekannt gegeben: die US-amerikanische Flötistin, Komponistin und Pädagogin Nicole Mitchell.

Mitchell, 1967 in Syracuse, New York, geboren, zog 1992 nach ihrem Studium der Querflöte in San Diego nach Chicago, wo der Saxofonist Fred Anderson ihr Mentor wurde und sie der „Association For The Advancement Of Creative Musicians“ (AACM) beitrat, deren erste weibliche Vorsitzende sie später auch war. Sie war Mitgründerin der ausschließlich mit AACM-Musikerinnen besetzten Band Samara, spielte erfolgreich im Duo mit dem Schlagzeuger Hamid Drake und leitete unter anderem das großformatige Black Earth Ensemble. In ihren Musikprojekten präsentiert Mitchell ihre persönliche Sicht auf die afroamerikanische Diaspora, oftmals konzipiert sie diese als interdisziplinäre Performances. Seit 2011 ist sie Professorin an der University Of California und seit 2019 leitet sie das Jazzprogramm der University Of Pittsburgh.

„Nicole Mitchell gilt weithin als eine der besten Flötistinnen in der Welt der improvisierten Musik“, heißt in der Begründung der Jury. „Ihre Arbeit zeichnet sich durch eine Vielfalt im Ausdruck und eine große Produktivität aus. Dazu gehören Kammermusik und Orchesterwerke, Soloauftritte und Klanginstallationen, zunehmend auch Film- und Videoarbeiten sowie ihr erstes, eigenes Buch: ,The Mandorla Letters‘.“ Preisverleihung und Preisträgerkonzert finden am 8. Oktober in der Alten Feuerwache Mannheim statt, wenn Mitchell mit dem Artifacts Trio mit Tomeka Reid (Cello) und Mike Reed (Drums) bei Enjoy Jazz auftreten wird.

Weiterführende Links

Enjoy Jazz