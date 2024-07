A-Trane: Tobias Meinhart Berlin People

Tobias MeinhartSeit nunmehr 15 Jahren lebt der 1983 in Regensburg geborene Tobias Meinhart nun schon in New York. Dort machte er auch einen Abschluss als Jazzsaxofonist am Queens College, dort spielte er schon früh unter anderem mit Aaron Diehl oder Ingrid Jensen, dort fand er rasch Anschluss an die turbulente, vor allem kreative Jazzszene der Metropole an der amerikanischen Ostküste. Sein Debütalbum „Persuit Of Happiness“ (Double Moon/Bertus) erschien vor gut zehn Jahren als Nr. 39 unserer „Jazz thing Next Generation“-Reihe und wurde zum Startschuss für Meinharts internationale Karriere als Saxofonist, Komponist und Bandleader. Eine seiner Bands hat er programmatisch Berlin People genannt – um zu verdeutlichen, dass er weiterhin ein festes Standbein in Europa und in Deutschland hat. Mit diesem Quartett mit dem Pianisten Ludwig Hornung, dem Bassisten Tom Berkmann und dem Schlagzeuger Mathias Ruppnig wird Meinhart mit dem Trompeter Jeremy Pelt als Gast vom 6. bis 10. August fünf „Summer Week Concerts“ im Berliner A-Trane spielen.

Den ganzen Sommer veranstaltet dieser renommierte Jazzclub übrigens seine „Summer Week Concerts“. Den Anfang macht vom 23. bis 27. Juli der portugiesische Pianist Joel Lyssarides, bevor der Münchner Bassist Nils Kugelmann mit seinem Trio vom 30. Juli bis 3. August die Bühne im A-Trane betreten wird. Zudem gibt es unter anderem noch Wochenauftritte mit dem Michael Wollny Trio (13. bis 17. August), der Band des Pianisten und Organisten Simon Oslender (19. bis 24. August) oder der Nils Landgren Funk Unit (4. bis 8. September). Tickets und Platzreservierungen gibt es auf der A-Trane-Website zu buchen.

Weiterführende Links

A-Trane