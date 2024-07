Down Beat Critics Poll 2024

Charles Lloyd

(Foto: Dominik Gigler)Die Gewinner/-innen des diesjährigen Down Beat Critics Poll stehen fest. Haupt-Gewinner in diesem Jahr ist der 86-jährige Charles Lloyd, der als erster Künstler der Geschichte der mittlerweile 72. Kritiker/-innen-Umfrage gleichzeitig mit den Auszeichnungen Künstler des Jahres, Album des Jahres für „The Sky Will Still Be There Tomorrow“ (Blue Note) und Tenorsaxofonist des Jahres gekürt sowie zusätzlich in die Down Beat Hall of Fame gewählt wurde.

Weitere Gewinner/-innen sind der 26-jährige Immanuel Wilkins zum Altsaxofonist und zur Jazzgruppe des Jahres. James Brandon Lewis wurde zum Rising Star Artist of the Year und gleichzeitig zum Rising Star Composer of the Year ernannt. Big Band des Jahres ist das Maria Schneider Orchestra, die gleichzeitig als Komponist/-in des Jahres gewählt wurde.

Trompeter des Jahres ist Ambrose Akinmusire, Anat Cohen wurde Klarinettistin und Nicole Mitchell Flötistin des Jahres. Als beste Instrumentalist/-in an der Gitarre wurde Mary Halvorson ausgezeichnet, die Kategorie Geige ging an Regina Carter, „Gemischte Instrumente“ an die Cellistin Tomeka Reid. Rising Star Klarinette und Flöte ging in beiden Kategorien an die Kanadierin Anna Webber.

