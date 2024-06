Seun Kuti: Koop mit Lenny Kravitz

Lenny Kravitz & Seun KutiUS-Rockstar Lenny Kravitz hat eine Zusammenarbeit mit Seun Kuti, dem Sohn der nigerianischen Afrobeat-Legende Fela Kuti angekündigt. Per Social Media gab Kuti die Kollaboration bekannt, die im Pariser Studio „Question De Son“ aufgegleist haben. Kravitz wird für die Produktion des neuen Albums von Seuns Band Egypt 80 verantwortlich sein, ein Kollektiv, das letzterer bereits 1997 im Alter von 14 Jahren vom verstorbenen Vater übernommen hatte. Die Aufgabe wird er sich mit dem Sound-Engineer Sodi Maciszewer teilen, der auch schon in Diensten von Fela und Seuns Halbbruder Femi stand. In letzter Zeit hat Seun mit etlichen Partnern verschiedenster Couleur gearbeitet, etwa mit dem Roots-Rapper Black Thought oder der Sängerin und Schauspielerin Janelle Monáe. Auf das Ergebnis des Teamworks mit Kravitz werden wir noch eine Weile warten müssen: das Album soll am 4. Oktober erscheinen.

Weiterführende Links

Seun Kuti