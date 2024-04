Ausschreibung: Gerhard Trede-Preis

Zum zweiten Mal wird im Auftrag der „Gerhard Trede Stiftung“ vom Institut für kulturelle Innovationsforschung in Kooperation mit der Jazz-Abteilung der Hochschule für Musik und Theater Hamburg der „Gerhard TredePreis“ ausgeschrieben, der alle zwei Jahre verliehen wird. Bewerben können sich neben Studierenden und Alumni alle Musiker/-innen der Bereiche Jazz und Komposition, die ihren Wohnsitz in der EU oder der Schweiz haben. Die Preisträger/-in wird für eine Coverversion, Neuarrangement oder eine freie Rekomposition unter Verwendung einer Originalmelodie von Gerhard Trede ausgezeichnet. Eine Auswahl der Werke sowie 106 Leadsheets können auf der Website der Stiftung unter eingesehen werden.

Eine Jury nominiert insgesamt sechs eingereichte Werke, die in einem öffentlichen Konzert in der JazzHall der Hochschule für Musik und Theater Hamburg aufgeführt werden, wo auch die Preisverleihung am 6. November stattfinden wird. Die Nominierten erhalten jeweils 500 Euro, das Preisgeld beträgt dann 5.000 Euro. Die nächste Informationsmöglichkeit dazu wird es am 17. Mai um 17.30 via Zoom geben. Dazu ist eine Anmeldung unter iki@hfmt-hamburg.de erforderlich. Die Bewerbungsphase endet am 31. August. Gerhard Trede (1913-1996) war ein deutscher Komponist für Film- und Fernsehen, darunter auch für die „UFA Wochenschau“. Unter dem Künstlernamen Victor Cavini entstand ein Archiv mit über 3.000 Werken, die teilweise noch heute verwendet werden.

