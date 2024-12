EBU World Music Charts: Jahresliste 2024

Aziza Brahim „Mawja“Die European Broadcasting Union (EBU) hat ihre Top 200 bekannt gegeben, eine monatliche Listung, die auf der Häufigkeit von Airplay basiert. Meistgespielte Platte des zu Ende gehenden Jahres ist das auf Glitterbeat erschienene Werk „Mawja“ der Sahraui-Sängerin Aziza Brahim, gefolgt von „Fado Camões“ (Galileo MC) der portugiesischen Neo-Fadista Lina. Auf der 3 hat sich die zyprische Band Buzz-Ayaz mit ihrem gleichnamigen, ebenfalls bei Glitterbeat verlegten Album eingenistet. Das Duo-Album des malischen Ehepaars Bassekou Kouyaté und Amy Sacko, „Djudjon“ (One World) belegt die 4, die Italienerin Maria Mazzotta schließt mit „Onde“ (Zero Nove Nove) die Top 5 ab.

Die afrikanischen Produktionen, die diese Top 200 in früheren Jahren oftmals dominierten, sind insgesamt zugunsten europäischer Platten zurückgedrängt. Noch überraschender hingegen ist, dass die Música Latina unter den Top 30 überhaupt keinen Raum mehr einnimmt, wohingegen das Scientology-nahe Label ARC Music schon in die Top 10 vorgedrungen ist. Deutsche Beteiligungen in den oberen Rängen gibt es auf Platz 19 mit dem experimentellen serbischen Projekt Gordan und auf der 26 mit „Mute“ der gleichnamigen, israelisch-jemenitischen Band, die, wie Gordan auch, in Berlin angesiedelt ist.

Weiterführende Links

