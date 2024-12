14: Winterjazz Köln

Each VagabondZum 14. Mal findet am 11. Januar das Festival Winterjazz Köln statt, wieder kuratiert von der Saxofonistin Angelika Niescier und der Bassistin Ulla Oster. Seit 2012 macht es sich dieser Konzertabend zur Aufgabe, die lebendige Szene Kölns und Nordrhein-Westfalens und deren Netzwerke, die über die Region hinaus bis hin zu internationalen Kooperationen reichen, bei freiem Eintritt zu präsentieren. Auch 2025 gibt es wieder im Stadtgarten und im Club Zimmermanns 14 Konzerte mit 50 Musiker/-innen, die einen Eindruck vermitteln von der kreativen und innovativen Szene Kölns. Und zum dritten Mal findet am Abend vor dieser großen Jazzsause ein „NICA Live Special“ als geschlossene Gesellschaft im Stadtgarten statt. Eine Handvoll Stipendiat/-innen des NRW-Förderprogramm für Jazz und improvisierte Musik, NICA artist development, präsentiert sich dann einem internationalen Fachpublikum.

Den Anfang von Winterjazz Nr. 14 machen am nächsten Abend das Surensemble des chilenischen Schlagzeugers Pablo Sáez mit einem spannenden Mix aus Jazz, Kammermusik und Folk und das Quartett des Altsaxofonisten Julius van Rhee, der mit seinen Musikern für einen geschichtsbewussten Modern Jazz steht. Die Sängerin Anette von Eichel kombiniert mit ihrem Quartett Mainstream- mit zeitgenössischem Jazz und Singer-Songwriter, während der Pianist Jan Alexander mit seinem Solokonzert zwischen akustischen und elektrischen Komponenten changiert.

Each Vagabond ist ein erfrischend innovatives Synthie-Pop-Duo mit Julia Ehninger und Florian Herzog, in der Improvisationsmusik des Sheen Trios der Klarinettistin Shabnam Parvaresh mischen sich Jazz, Experimental- und elektronische Musik, Ambient und Musikkulturen. Die vier Sängerinnen von OVO versprechen dem Publikum ein echtes A-capella-Erlebnis, Shreefpunk um den Trompeter Matthias Schriefl mixt wie selbstverständlich zeitgenössischen Jazz mit rohem Punk-Rock und das Quintett Horst Hanson Trio (sic!) nennt seine Performance augenzwinkernd „HEFFTIGEN ÜBERJAZZ“. Außerdem im Winterjazz-Programm: die Sängerin Ray Lozano, das Trio Batiq Babes, das Philipp Brämswig Trio, das Ingen Navn Trio und Ursula Wienken’s SUMMIT.

