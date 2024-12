Appell: Jazz ist Vielfalt

„Jazz ist Vielfalt“Unter dem Titel „Jazz ist Vielfalt“ rufen Deutsche Jazzunion, Bundeskonferenz Jazz und die Jazz-Landesverbände dazu auf, sich gegen die angekündigten Kürzungen im Kulturetat zu wehren. Die Verbände betonen, dass die aktuell bereits beschlossenen Kürzungen gravierende Auswirkungen für die Jazz- und Improvisationsszene in Deutschland haben, wie den Wegfall von geförderten Proberäumen, den Ausfall von Festivals und Reihen sowie weiteren wichtigen Stipendien- oder Projektförderungen. Auf Bundesebene droht besonders der Musikfonds, eine der beiden wichtigen Bundesfördereinrichtungen, um rund 50 Prozent gekürzt zu werden.

Anlässlich der vorgezogenen Bundestagswahl fordern die Verbände die Rücknahme der angekündigten Kürzungen. Wie es in der gemeinsamen Presserklärung heißt, brauche in einer Zeit multipler Krisen und des Erstarkens antidemokratischer Kräfte die freie Musikszene eine verantwortungsvolle Bundeskulturpolitik, die ihre gesellschaftliche Relevanz, ihr Potenzial sowie ihre Bedürfnisse erkennt. Die Parteien werden dazu aufgerufen, deren Interessen in ihre Wahlprogramme aufzunehmen. Der Appell wird durch die gleichnamige Kampagne mit dem Hashtag #JazzIstVielfalt ergänzt.

