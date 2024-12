Wien: Akkordeon-Festival

Renato BorghettiAb dem 22. Februar geht in Wien das Internationale Akkordeon-Festival in eine neue Runde. In seiner 26. Ausgabe fokussiert sich die Konzertreihe in verschiedensten Spielorten Wiens auf die Künste von Frauen auf dem universellen Tasteninstrument. Daher trägt diese Ausgabe auch den Titel „Femoso“ (von „femme“ und „famos“). Zur Eröffnung spielt die Belgierin Anne Niepold, die von einem Streichquartett flankiert wird, ihr folgt die internationale bekannte Finnin Johanna Juhola, sie hat ihr aktuelles Programm „Reaktori“ im Gepäck.

Unter den weiteren 120 Künstlerinnen und Künstlern, die bis zum 16. März gastieren, findet sich mit der Accordiona ein ganzes Frauen-Akkordeon-Orchester, es wird mit Otto Lechner, Paul Schuberth und Heidelinde Gratzl musizieren. Die Schweizerin Lea Gasser kommt mit Jazzquintett, Marlies Fürst alias MAOLA präsentiert Eigenkompositionen. Prominente Stammgäste sind weiterhin Attwenger und der Brasilianer Renato Borghetti. Über die abendlichen Konzerte hinaus bietet das Festival Stummfilm-Matinéen mit Live-Musik und Workshops. Und erstmals expandiert man dank Kooperationen mit den steirischen Spielorten Graz, St. Ulrich in Greith und Bad Radkersburg.

Weiterführende Links

Internationales Akkordeon-Festival