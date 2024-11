Berlin II: Jazz meets Klassik

Makoto Ozone_Unter dem Titel „Mehldau meets Bach. Glass meets Strawinsky. Ozone meets Bernstein“ startet das Rundfunk Sinfonieorchester Berlin (RSB) am heutigen 15. November seine neue Konzertreihe „Jazzik“, die Jazz mit Klassik und Minimal Music verbindet. Eingeladen werden bekannte Jazzkünstler/-innen, die gemeinsam mit dem Orchester und jungen Nachwuchsdirigent/-innen bekannte Werke neu interpretieren. Zum Auftakt spielt der japanische Pianist Makoto Ozone seine Komposition „Mogami – Konzert für Klavier und Orchester“. Ozone hat die Natur entlang des zentraljapanischen Mogami-Flusses mit sinfonischer Musik beschrieben. Im zweiten Teil des Konzerts führt er Musik aus Leonard Bernsteins „West Side Story“ auf. Der 1961 in Kobe geborene Ozone studierte ab 1980 am Berklee College Of Music in Boston. 1996 gewann er mit seinem Album „The Trio“ mit John Scofield den Preis als bestes Jazzalbum Japans. Zum Ausklang des Konzerts, das am 4. Dezember auf Deutschlandfunk Kultur übertragen wird, spielen Markus Ehrlich (Saxofon) und Atilla Muehl (Gitarre) im Foyer. Am 14. Juni wird der Pianist Brad Mehldau als Solist mit dem RSB seine für Jazz bearbeiteten Werke von Bach und Beethoven vorstellen.

