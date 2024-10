Premiere: Jazz thing Mixtape auf onejazz.net

„It‘s a one jazz thing, we knew you’d understand“: Ab Montag, 28. Oktober, um 11 Uhr gibt es unser Jazz thing Mixtape mit den Favoriten der Redaktion auch auf Englisch – regelmäßig monatlich auf onejazz.net. Der neue Online-Radio-Sender ist seit einem guten halben Jahr auf Sendung, initiiert von den Jazz-Radio-Pionieren Jez Nelson und Chris Philips. Die beiden Londoner, die Mitte der 1980er-Jahre von Philips’ Garage in Nord-London aus den Piratensender K-Jazz betrieben haben (mit im Bunde: ein französischer Schweizer namens Gilles Peterson sowie Bob Jones und Kevin Beadle) und später instrumental im Betrieb von Jazz FM waren, wollen mit onejazz.net „ein neues globales Online-Jazzradio-Netzwerk“ bieten und ein „globaler Knotenpunkt für die Musik, die Menschen als ,Jazz‘ kennen“ sein.

In diesem Sinne ist das Jazz thing Mixtape ab Ausgabe 219 nun auch in einer exklusiven, englisch moderierten Version auf onejazz.net zu hören – neben Programmen von unter anderem Blue Note-Chef Don Was („First Look“) aus New York, Matti Nives (WeJazz) aus Helsinki, „United Future Organisation“-Produzent Toshio Matsuura („Tokyo Moon“) aus Tokio, Nicola Conte („Umoja“) aus Bari sowie der Sängerin Ni Maxine oder Trompeterin Shanise Hall („I am Warrior“) und etlichen mehr aus London. Das englische Jazz thing Mixtape, inhaltlich identisch mit der deutschen Version auf ByteFM und moderiert von Götz Bühler, wird bei onejazz.net über vier Wochen zu unterschiedlichen Sendezeiten wiederholt und ist für alle Hörer/-innen, die ihr Radioprogramm auch zeitlich lieber selbst gestalten, über das Archiv jederzeit online nachzuhören.

