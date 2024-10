Zenith Award: SC’ÖÖF

SC‘ÖÖFZum vierten Mal hat das „Europe Jazz Network“ (EJN) in Kooperation mit dem 12 Points Festival seinen „EJN Zenith Award“ ausgeschrieben. Mit diesem Preis wird seit 2019 ein Schlaglicht auf eine junge Band aus Europa geworfen, die am Beginn einer vielversprechenden internationalen Karriere steht. Nach dem Trio Heinz Herbert aus der Schweiz, Nout aus Frankreich und Liv Andrea Hauge aus Norwegen hat sich die Jury mit SC’ÖÖF zum zweiten Mal für eine Band aus der Schweiz entschieden. Das mit zwei Saxofonen, Drums, Elektronik und Gitarre ungewöhnlich besetzte Ensemble setzt seinen Modern Jazz oftmals in einen auch avantgardistischen Kontext.

„SC’ÖÖF erzeugt fantasievolle Klanglandschaften mit einem Mix aus Sounds, der zwischen computergeneriertem Pulsieren und analogem Klängen changiert“, so die Begründung der Jury, der unter anderem Christoph Huber vom Wiener Porgy & Bess, Ragnhild Menes vom norwegischen Kongsberg Jazzfestival und Max von Pretz vom italienischen Südtirol Jazzfestival Alto Adige angehörten. „Mit ihrem frischen, vielseitigen und fesselnden Ansatz kann SC’ÖÖF Brücken zwischen Jazzfans und Publikum anderer Genres schlagen, zudem haben die Schweizer das Potenzial, eine junge Generation für Jazz und improvisierte Musik zu begeistern.“ Preisverleihung und Preisträgerkonzert werden bei der nächsten „European Jazz Conference“ vom 25. bis 28. September 2025 im süditalienischen Bari sein.

